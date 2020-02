Permette? Alberto Sordi: Albertone doppia Ollio per la prima volta - Clip esclusiva

News Cinema

Nel film diretto da Luca Manfredi, Edoardo Pesce interpreta Alberto Sordi nei primi anni della sua carriera. Permette? Alberto Sordi sarà in sala come evento al cinema il 24, 25 e 26 febbraio.

Edoardo Pesce ormai lo conosciamo bene e lo apprezziamo sempre di più, a ogni sua nuova interpretazione. Dopo averlo visto sul piccolo schermo in serie e fiction come Romanzo criminale - La serie, Squadra antimafia - Palermo oggi e Il cacciatore, e sul grande schermo in film come Se Dio vuole e Dogman di Matteo Garrone per il quale ha vinto un Nastro d'Argento e un David di Donatello, l'attore sarà di nuovo in sala come protagonista di Permette? Alberto Sordi, il film di Luca Manfredi, che racconta gli esordi di Alberto Sordi nel mondo dello spettacolo e i primi anni di carriera, tra il 1937 e il 1957.

Tra i momenti che racconta il film, evento al cinema il 24, 25 e 26 febbraio (e prossimamente su Rai 1), c'è il provino da doppiatore che Sordi sostenne nel 1939 per dare la voce italiana a Oliver Hardy. Riviviamo quel momento in questa clip che vi mostriamo in anteprima:



Permette? Alberto Sordi: Clip del Film in anteprima esclusiva - HD

Permette?Alberto Sordi vede nel suo cast anche Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Paola Tiziana Cruciani, Luisa Ricci, Michela Giraud, Paola Giangrasso, con la partecipazione amichevole di Giorgio Colangeli, Martina Galletta, Francesco Foti, Sara Cardinaletti e Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi.

La trama ufficiale del film:

Da giovanissimo Alberto Sordi viene espulso dall'Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana. Ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, con la sua ricerca della qualità attoriale e con impegno tenace, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe una grande amicizia con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo avrebbe diretto ne Lo Sceicco Bianco e I Vitelloni (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano!), si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Moriconi, l’Americano a Roma! Permette? Alberto Sordi racconta i vent'anni in cui il giovane Alberto Sordi è diventato l'Albertone nazionale, l’uomo che - come disse Ettore Scola - "non ci ha mai permesso di essere tristi