Perfetti sconosciuti: il film da vedere e commentare insieme giovedì 8 ottobre con SimulWatch

Il film italiano che vanta più remake all'estero? È Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 8 ottobre alle 18.

La visione condivisa di giovedì 8 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia italiana del 2016 che ha riscosso un grande successo di pubblico. Perfetti sconosciuti è diretto da Paolo Genovese e da lui scritto insieme a Filippo Bologna, Paolo Costella, Paola Mammini e Rolando Ravello. Il fatto che lo smartphone sia considerato la scatola nera personale dei nostri tempi moderni è una riflessione che sta alla base del film, in cui si dice che ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Perfetti sconosciuti ha vinto il David di Donatello come miglior film del 2016, cosa che accade raramente a una commedia, ed è entrato nel Gunness dei Primati per essere il film che vanta al mondo più remake. Tra i vari paesi in cui è stato rifatto, ci sono Spagna, Messico, Corea del Sud, Francia, Ungheria, Grecia, Cina, Russia, Turchia, Germania e Polonia.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Perfetti sconosciuti e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 8 ottobre alle 18.

Perfetti sconosciuti ruota attorno alle vicende che si susseguono durante una cena tra amici apparentemente tranquilla, in occasione di un’eclissi lunare da guardare tutti insieme sul balcone. I proprietari di casa, un raffinato appartamento romano, sono Eva (Kasia Smutniak) e Rocco (Marco Giallini), marito e moglie da tempo in crisi: lui è un chirurgo plastico che si è sempre mostrato scettico rispetto all'utilità della psicoterapia, mentre lei è una psicoanalista che ha un rapporto conflittuale con la figlia adolescente, Sofia (Benedetta Porcaroli). La coppia decide di invitare a cena gli amici di sempre: i novelli sposi Bianca (Alba Rohrwacher), timida, riservata ed educata e Cosimo (Edoardo Leo), tassista con la voglia di cambiare quotidianamente lavoro, i coniugi Lele (Valerio Mastandrea), funzionario che lavora in un ufficio legale e Carlotta (Anna Foglietta), donna dedita alla famiglia ed infine Peppe (Giuseppe Battiston), insegnante di educazione fisica in sovrappeso e attualmente disoccupato. Da sempre single, Peppe si è fidanzato di recente con Lucilla, che però non è presente alla cena per colpa di un’influenza. Tra una portata e l'altra, Eva si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del cellulare dell’altro. Propone così una sorta di gioco: ognuno di loro dovrà mettere il proprio cellulare in mezzo al tavolo e ogni chiamata o messaggio che arriverà nel corso della serata dovrà essere condiviso pubblicamente con gli altri.



Perfetti sconosciuti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Zack & Miri - Amore a... primo sesso.