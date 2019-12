Perfetti Sconosciuti: annunciato ufficialmente il remake americano del film di Paolo Genovese

News Cinema

Perfect Strangers, questo (l'ovvio) titolo provvisorio, sarà prodotto da Eagle Pictures e Spyglass.

Perfetti Sconosciuti è stato senza dubbio uno dei maggiori fenomeni del cinema italiano di questi ultimi anni.

Di un remake americano della commedia di Paolo Genovese si era già parlato nell'aprile del 2016 a soli due mesi dall'uscita del film nelle nostre sale. C'era già un titolo, Perfect Unknowns, e circolavano già i nomi di tre dei protagonisti principali: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Brad Pitt, che lo avrebbe anche prodotto tramite la sua Plan B.

Di quel film si sono perse le tracce, ma lo straordinario successo commerciale e di critica del film di Genovese, e la possibilità di adattare senza troppe difficoltà la sua sceneggiatura a contesti di altri paesi, ha prodotto negli ultimi 3 anni diversi remake usciti in Spagna, Messico Francia, Ungheria, Grecia, Cina, Russia, Polonia, Germania, Corea del Sud, per citare solo alcuni dei paesi..

E' di oggi l'annuncio ufficiale che il remake americano si farà, portando la commedia corale a quota 20 riadattamenti, un record inserito nei Guiness dei primati.

A produrre il film in lingua inglese, dal titolo provvisorio di Perfect Strangers (lo stesso usato negli USA per il film originale) saranno la Spyglass Media Group con il socio e CEO Gary Barber, i soci Lantern Entertainment, Eagle Pictures, 3Marys Entertainment, Cineworld e Warner Bros.

Le riprese del film, scritto e interpretato da Issa Rae, inizieranno all'inizio del 2020.

Ancora top secret il resto del cast, che verrà rivelato nelle prossime settimane.

"Issa è la scelta perfetta per adattare il brillante film di Paolo Genovese, data la sua autenticità e il suo essere tra i talenti creativi più ricercati. Siamo davvero entusiasti di vedere la versione di Issa prendere vita. Con la produzione del remake di Perfetti Sconosciuti, Eagle conferma il suo ruolo di socio strategico straniero e la sua missione all'interno di Spyglass, ovvero di essere una porta per i prodotti e i talenti italiani verso gli Stati Uniti”, ha dichiarato Tarak Ben Ammar, presidente di Eagle Pictures.