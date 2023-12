Perfect Days: una clip in anteprima esclusiva del nuovo film di Wim Wenders in arrivo al cinema

News Cinema

Arriva al cinema il 4 gennaio del 2024 con Lucky Red Perfect Days, il nuovo, bellissimo film di Wim Wenders girato in Giappone, che è stato presentato in concorso al Festival di Cannes, vincendo il premio per la migliore interpretazione maschile. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Qualche giorno fa qualcuno, non ricordo chi, ha scritto su un qualche social: "Uno dei più bei film del 2024 sarà al cinema già dal 4 gennaio". Che è un'affermazione che mi sento di condividere appieno, nonostante a oggi non sappiamo ancora quali e quanti saranno i grandi film dei prossimi dodici mesi.

L'affermazione è condivisibile perché Perfect Days, il nuovo film di finzione di Wim Wenders, è davvero un film bellissimo, come ce ne sono pochi.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, il film di Wenders è ambientato a Tokyo, e non è solo l'ambientazione a suggerire come il regista tedesco, qui, si sia ispirato con evidenza al cinema, alle atmosfere e ai sentimenti di un maestro come Yasuhiro Ozu.

La storia di Perfect Days è una storia minimalista, essenziale, silenziosa. La storia di un uomo solitario che svolge con serena diligenza e grande precisione un lavoro umile (è l'addetto alla pulizia dei bagni pubblici - ipertecnologici - della capitale nipponica), che pronuncia pochissime parole, ha una grande passione per la lettura e la fotografia analogica, si affida alle sue routine e gode dei piccoli piaceri della vita, per contrastare i grandi dolori della stessa. A interpretare questo protagonista c'è l'attore nipponico Koji Yakusho, davvero formidabile, e meritatissimo vincitore del premio per la miglior interpretazione maschile a Cannes.

Per darvi un'idea più precisa del film, delle sue atmosfere, e del suo protagonista, ecco qui una clip di Perfect Days che vi presentiamo in anteprima esclusiva:



Perfect Days: Una Clip Italiana in Anteprima Esclusiva del Film di Wim Wenders - HD