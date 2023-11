Perfect Days: nuovo trailer ufficiale del film di Wim Wenders premiato al Festival di Cannes 2023

News Cinema

Il nuovo, bellissimo film del regista tedesco arriverà nei cinema italiani il 4 gennaio del 2024 con Lucky Red. A Cannes, dove è stato presentato in prima mondiale, ha vinto il premio per la miglior interpretazione maschile, meritatamente andato all'attore giapponese Koji Yakusho. Ecco un nuovo trailer ufficiale di Perfect Days.

Perfect Days, nuovo, bellissimo film di finzione di Wim Wenders, arriverà in Italia il 4 gennaio del 2024 con Lucky Red, che distribuirà anche il documentario Anselm, che il regista tedesco ha diretto su Anselm Kiefer.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, il film di Wenders ha ottenuto il premio per la miglior interpretazione maschile, andato con merito al suo protagonista, l'attore giapponese Koji Yakusho. Perfect Days è infatti ambientato a Tokyo, e racconta la storia minimalista di un uomo silenzioso e solitario che svolge un lavoro molto umile (è l'addetto alla pulizia dei bagni pubblici della capitale nipponica) e che gode dei piccoli piaceri della vita, per contrastare i grandi dolori della stessa. Per saperne di più, basta leggere la nostra recensione di Perfect Days.

Questo che vedete qui di seguito è il nuovo trailer ufficiale originale di Perfect Days:





Hirayama sembra assolutamente soddisfatto della sua semplice vita di addetto alla pulizia dei bagni pubblici a Tokyo. Al di fuori di una routine quotidiana molto strutturata, si gode la sua passione per la musica e per i libri. Ama gli alberi e li fotografa. Una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più del suo passato. Perfect Days è una riflessione profondamente commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo quotidiano che ci circonda.