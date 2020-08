Perduta nel Vermont, innamorarsi senza memoria

News Cinema

Perduta nel Vermont è un film che racconta una romantica storia ambientata nell'idilliaca natura e fra i colori autunnali del Vermont, anche se in realtà il film è stato girato in Canada.

Una storia d’amore non può prescindere, almeno al cinema, dalla magia dei luoghi in cui accade, dello scenario in cui il sentimento nasce e cresce. Ne è convinta anche Hallmark Channel, che produce spesso storie ad alto tasso di sentimento, ma anche in un contesto di grande bellezza. In una città romantica e poetica, magari, come Parigi o Venezia, oppure in un luogo in cui la natura esagera, diventa magica.

Perduta nel Vermont, l’amore dai mille colori

È il caso di Perduta nel Vermont, che utilizza la splendida tavolozza di colori autunnali dello stato del New England, particolarmente amata negli Stati Uniti per le foglie degli alberi dalle mille sfumature, dal giallo al rosso scuro. In quell’angolo di mondo si trova per caso Angela (Julie Gonzalo), una scrittrice di best-seller che ama il suo lavoro e i romanzi che scrive per young adult. C’è però l’altro lato della luna del successo e della popolarità: la pressione legata all’attesa continua e spasmodica dei suoi fan di nuove storie. Qualcosa che dovrebbe conoscere bene uno come George R.R. Martin.

Non che i media la lascino stare, tanto che proprio mentre cerca di scappare da un giornalista troppo pressante, diretta a Boston, si imbatte in una cittadina del Vermont, dove viene raggiunta da un temporale violento che le rende complesso guidare, tanto da rimanere vittima di un incidente. Per fortuna si risveglia, ma non sa più chi sia. Un medico locale affascinante, Jeff (Benjamin Ayres), la aiuta a recuperare mentre cerca qualche indizio sul suo passato, ma invece di scoprire qualcosa di sostanziale si innamora della sua nuova vita... e ovviamente anche di Jeff.

La memoria un bel giorno ritorna, però, e allora Angela si troverà di fronte a un bivio difficile: tornare alla sua vecchia vita, con successo, fama, ma anche molte ansie, o lasciarsi guidare dal cuore e dal nuovo mondo che ha imparato a conoscere e amare?



La regia di Perduta nel Vermont, girato nel 2017, è di David Winning, mentre i protagonisti sono Julie Gonzalo, argentina di Buenos Aires nella serie Supergirl e Veronica Mars, e Benjamin Ayres, apparso in oltre 40 fra film e prodotti televisivi e nella serie Saving Hope.

Il film in realtà è stato girato nello stato canadese della British Columbia.