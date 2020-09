Perché Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr. e molti altri silenziano i loro account social per 24 ore

News Cinema

C'è una mobilitazione in corso negli Stati Uniti da parte di diverse associazioni contro Facebook, alla quale stanno aderendo molte celebrities come Leonardo DiCaprio e Robert Downey Jr.

Alcune associazioni americane a tutela dei diritti civili come la Anti-Defamation League, NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), Color of Change e Free Press, hanno attivato una campagna chiamata Stop Hate for Profit. Lo scopo è quello di ricordare a tutti che nonostante le promesse, Facebook e Instagram non fanno abbastanza per impedire sui propri network la diffusione di post che fanno cattiva informazione e incitano all'odio. I due social media che fanno entrambi capo a Mark Zuckerberg, hanno rimosso gruppi inneggianti all'antisemitismo, alle armi, alla rivoluzione monitorando le fake news, ma non lo hanno fatto a sufficienza per garantirsi la fetta di profitto che arriva da quelle attività, secondo le sopracitate associazioni.

#StopHateForProfit è dunque l'hashtag condiviso anche da molte celebrità che hanno aderito all'iniziativa di silenziare i loro account sui social portare maggiore attenzione a questo problema, la cui urgenza si fa sentire in vista delle presidenziali USA del prossimo 3 novembre. Gli americani saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo Presidente degli Stati Uniti o confermare quello attualmente in carica e la disinformazione che corre sui social è un pericolo da non sottovalutare. Lo sanno bene Leonardo DiCaprio e Robert Downey Jr. che hanno pubblicato un post in cui comunicavano un blackout di 24 ore delle loro attività su Instagram e Facebook. Alle due star del cinema si sono uniti, tra gli altri, Jack Black, Mark Ruffalo, Julianne Moore, Michael B. Jordan, Cara Delevingne, Olivia Wilde, Orlando Bloom, Katy Perry, Zach Braff, Sacha Baron Cohen, Demi Lovato, Rosario Dawson, Jamie Foxx, Kate Hudson, Naomi Campbell, Ashton Kutcher e Jennifer Lawrence che non ha un account Instagram, ma ha segnalato l'iniziativa su Twitter.