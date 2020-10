Perché Cadaver è l'horror su Netflix perfetto per Halloween 2020, tra catastrofe e teatri chiusi

News Cinema

Non si tratta di un discorso legato alla qualità artistica (non eccelsa ma poi nemmeno così terribile) del film diretto dal regista norvegese Jarand Herdal. A rendere Cadaver il film giusto per queste settimane sono i suoi temi fondanti: catastrofe e teatri chiusi. Andrà tutto bene?

Di horror da vedere per Halloween, chiusi i cinema, son piene le piattaforme streaming, e gli appassionati non han che l'imbarazzo della scelta.

E però, dovessi consigliare un film, invece che sui soliti noti la mia scelta cadrebbe su Cadaver, film diretto dal norvegese Jarand Herdal che si trova da qualche giorno disponibile su Netflix.

Una scelta che tutto sommato ha ben poco a che vedere con i meriti artistici di questo strano film, che non sono eccelsi, sebbene la sua iniziale bizzarria e la voglia di proporre una storia diversa dal solito siano apprezzabili. In realtà, a rendere Cadaver il film giusto per l'Halloween del 2020 sono i suoi temi fondanti: la catastrofe e i teatri chiusi (dove i teatri sono sineddoche anche del cinema e della musica dal vivo e in generale del martoriato settore dello spettacolo).

Cadaver: andrà tutto bene?

I protagonisti di Cadaver sono Leonora, suo marito Jacob, e loro figlia Alice.

Leonora, Jacob e Alice vivono in una generica città norvegese, semidistrutta da una catastrofe che ha colpito il pianeta, e che per una volta negli ultimi tempi non è di natura virale ma dovuta al caro vecchio spauracchio del nucleare. Tutto attorno a loro è devastazione, rapacità, morte e desolazione: i pochi sopravvissuti girano per le strade sotto cieli plumbei in cerca di cibo, per non morire di fame. Ma, nonostante la situazione, Leonora ripete - e ripeterà per tutto il film - il suo ottimistico mantra: "Andrà tutto bene". Vi ricorda qualcosa?





I teatri chiusi, tranne uno

Fatto sta che sotto casa di Leonora, un giorno, arriva uno strano imbonitore, che pubblicizza l'accesso gratuito a un grande e imperdibile spettacolo teatrale, con tanto di cena offerta e compresa nell’ingresso, organizzato in un grande ex albergo che ricorda vagamente il Palazzo reale di Oslo. Per Leonora, che prima del disastro atomico era una famosa attrice di teatro, e che usa ancora la recitazione per scacciare le paure di Alice, e cerca di tenere in vita nella bambina la fiammella della fantasia, della creatività e dello spettacolo, si tratta di un’occasione imperdibile. E, a dispetto dei dubbi di Jacob - che, al contrario di lei, non pensa che andrà sempre tutto bene, e a cui tutto sommato del teatro importa poco - spinge tutta la famiglia ad andare.

Sopravvivere non basta