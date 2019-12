Per Yorgos Lanthimos il western gotico The Hawkline Monster dal romanzo di un leggendario autore hippy

News Cinema

Prima di lui hanno provato Hal Ashby e Tim Burton a portare sullo schermo la storia dello scrittore Richard Brautigan, morto suicida nel 1984.

A Yorgos Lanthimos, pluripremuato regista greco di La Favorita, non si può certo rimproverare di fare sempre lo stesso film. Per la sua prossima regia, l'autore è in trattative per portare sullo schermo un libro del 1974, che vanamente registi come Hal Ashby (scomparso nel 1988) e Tim Burton hanno cercato di adattare in passato. Si tratta di "The Hawkline Monster", romanzo di un leggendario autore della controcultura come Richard Brautigan, geniale scrittore dalla vita molto infelice, morto suicida nel 1984.

Ashby dedicò vanamente molti anni della sua vita a questo progetto, che non andò in porto nonostante si fosse assicurato per il cast per la versione anni Settanta Jack Nicholson e Dustin Hoffman, e per quella successiva i fratelli Jeff Bridges e Beau Bridges. Non riuscì infatti ad ottenere l'approvazione di Brautigan. Dopo la morte di entrambi ci provò Tim Burton, con Jack Nicholson e Clint Eastwood nel cast, ma anche questo progetto è svanito nel nulla. Adesso la New Regency ha acquisito i diritti della storia e l'ha offerta a Lanthimos.

La storia, che sembra perfettamente nelle corde del regista, è una sorta di western gotico (parodia in realtà di entrambi i generi), che segue due improbabili pistoleri assoldati da una ragazzina quindicenne chiamata Magic Child. Il loro compito è uccidere il mostro che vive nelle caverne ghiacciate sotto la cantina di una casa abitata da una giovane donna, Miss Hawkline. Ne segue è un'avventura decisamente bizzarra.