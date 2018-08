Per Wes Anderson il decimo film sarà ambientato in Francia nel secondo dopoguerra

Il prossimo film di Wes Anderson sarà il decimo, e questo lo sapevamo già.

Quello che non sapevamo era tutto il resto, quel resto che da qui in avanti iniziamo a sapere.

Perché, grazie alle notizie riportate da un quotidiano regionale francese, il Sud Ouest, possiamo dare per certo che il decimo film di Anderson sarà ambientato proprio in quella che oramai per il regista è una patria adottiva, la Francia; non a Parigi, dove risiede da diversi anni, ma nel comune di Angoulême, in Nuova Aquitania, e dintorni.

Lì avranno inizio il prossimo febbraio, e si protrarranno per quattro mesi, le riprese del film, che sarà ambientato - questo è l'unico altro dato che possiamo per ora dare per certo - negli anni immediatamente successivi al termine della II Guerra Mondiale.

Nessuna indiscrezione, invece, per quanto riguarda la trama o il possibile cast; facile però prevedere un mix tra alcuni degli storici interpreti dei film del texano e nomi noti e meno noti del cinema francese.

Agli appassionati del cinema e dell'estetica di Anderson, ricordiamo che in novembre, presso il Kunsthistorisches Museum di Vienna, s'inaugurerà una mostra curata dal regista assieme alla compagna, l'artista libanese Juman Malouf. S'intitolerà “The Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures from the Kunsthistorisches Museum,” e ne potete vedere una videopresentazione qui di seguito.