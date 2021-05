Per una statua gigante di Marilyn Monroe a Palm Springs si grida al sessismo: si vedono le mutande!

News Cinema

La decisione di spostare davanti a un museo una statua di Marilyn che la mostra in una delle scene più iconiche della sua carriera ha indignato una buona parte della popolazione di Palm Springs. Sono piovute le accuse si sessismo ed è scoppiato il caos.

In quel di Palm Springs si discute molto di Marilyn Monroe in questi giorni. Una statua di 8 metri che riproduce la diva in Quando la moglie è in vacanza, precisamente nella scena in cui l'aria calda proveniente da un grata del marciapiede sopra la metropolitana le alza il vestito bianco, sta scandalizzando la gran parte della popolazione. Il monumento, per così dire, dovrebbe essere posizionato davanti al Palm Springs Art Museum in estate, ma un'azione legale intrapresa da numerosi abitanti della città rischia di lasciarlo dov'è. La statua infatti esiste già, ma prima era posizionata all'incrocio fra due strade, una delle quali attraversa il deserto, e veniva sempre immortalata dai turisti di passaggio. Nel tempo ha cambiato sede altre volte, ma adesso un gruppo di cui fanno parte diversi proprietari di hotel l'ha acquistata per 1 milione di dollari e ha deciso di metterla di fronte al museo per almeno 3 anni.

La conseguenza di una simile decisione è il rischio di ostruire la vista di chi vuole godersi la bella architettura dell'edificio, come sostiene la disegnatrice di moda Tina Turk, che ha fondato il Committee to Relocate Marilyn (letteralmente il Comitato per riposizionare Marilyn) e ha raccolto soldi per la causa legale.

Ma c’è di più, anzi molto di più, e c'entrano il #MeToo, i sostenitori del politicamente corretto e quanti lottano contro la tendenza a considerare le donne soltanto oggetti sessuali. Una certa Liz Armstrong, che prima dirigeva il museo, ha detto che la statua non rappresenta la città e che è scandaloso uscire dal museo e trovarsi di fronte, ad altezza occhi, il sedere di Marilyn coperto solo da un paio di mutandine. "E’ davvero uno schiaffo" - ha dichiarato. "Abbiamo avuto un grande cambiamento culturale e questo è solo un vecchio stereotipo, non è giusto nei confronti di Marilyn. Non abbiamo imparato niente. Quando vuoi erigere una statua alta 9 metri, devi fare attenzione a ciò che rappresenta. Questa ci ricorda un sessismo molto radicato".

Infine, esiste anche una petizione chiamata #MeTooMarilyn che è stata firmata da quasi 50.000 persone. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma è molto probabile che la signorina Marilyn Monroe, che il 1 giugno avrebbe compiuto 95 anni, debba tornarsene, insieme alle sue gambe stellari e al suo abito mozzafiato, lontano dal centro di Palm Springs. Ecco la mitica scena che ha ispirato la statua: