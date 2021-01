Per Twilight Stephenie Meyers sognava Henry Cavill nel ruolo di Edward Cullen

News Cinema

Pur non avendo voce in capitolo sul cast, l'autrice della saga di Twilight Stephenie Meyers, sognava Henry Cavill nel ruolo di Edward Cullen, come scriveva nel suo blog.

Nel cinema ci sono cast reali che diventano ideali, e cast ideali che restano tali. Ci spieghiamo meglio: nessuno oggi metterebbe in dubbio che Robert Pattinson, che all'epoca delle riprese del primo Twlilight aveva 21 anni ed era sconosciuto, sia stato la scelta perfetta per il ruolo del vampiro Edward Cullen. Ma l'autrice, Stephenie Meyers, all'epoca aveva in mente un attore dalla fisicità ben diversa, ovvero il futuro Superman e Witcher Henry Cavill.

Nel 2007 Meyers affidava i suoi pensieri e rimpianti in merito a un blog, in cui scriveva:

"Sono passati anni, i miei attori sono invecchiati e credo che sia arrivato il momento di rifare il cast del film di Twilight (naturalmente per divertimento! Non ho ancora nessuna voce in capitolo sulla scelta degli attori). La cosa più deludente per me è perdere il mio perfetto Edward. Henry Cavill ha adesso 24 anni. Facciamo un minuto di raccoglimento...".

Nel 2007, a dire il vero, Henry Cavill aveva interpretato qualche film in più di Robert Pattinson, avendo 3 anni di più: Montecristo (nella foto), Tristano & Isotta, Cappuccetto Rosso ed era entrato nei cast dei Tudor. Fisicamente imponente e dalla voce profonda, non c'è da stupirsi che la Meyers avesse una cotta "artistica" per lui, ma le cose andarono diversamente e alla fine non ci sembra che nemmeno lei abbia avuto da ridire. Quando parla degli anni passati, si riferisce al tempo trascorso prima che le cose prendessero forma concreta, visto che era dal 2004 che si provava a portare il romanzo sullo schermo.

Chissà cosa ne pensano oggi il "reale" e l'ideale Edward Cullen. Di sicuro Pattinson sa di non essere stato l'unico attore considerato per il ruolo che gli ha dato la fama presso il pubblico dei teenager e da cui da allora ha cercato di allontanarsi - man mano che lui stesso cresceva - interpretando personaggi più adulti e meno romantici.