Per tutta la vita, clip esclusiva del film: Fabio Volo e il piccolo Edoardo Brandi parlano della "persona più importante"

Diretta da Paolo Costella, Per tutta la vita è una commedia con un nutrito cast di attori. Vi mostriamo una clip in esclusiva di questo film in uscita al cinema l'11 novembre.

Arriverà nei cinema l'11 novembre la commedia Per tutta la vita, diretta da Paolo Costella e da lui stesso sceneggiata insieme a Paolo Genovese e Antonella Lattanzi. La storia del film, prodotto da Lotus con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, parte da questa premessa: e se un giudice dichiarasse nullo il vostro matrimonio dopo aver scoperto che il prete che vi ha sposato non era un vero prete? Il cast si avvale di molti attori noti al grande pubblico: Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Euridice Axen, Ivana Monti, Renato Scarpa, Pamela Villoresi e Fabio Volo. Quest'ultimo è protagonista di una clip esclusiva di Per tutta la vita che potete vedere qui sotto in anteprima, nel quale discorre con il giovanissimo attore Edoardo Brandi che interpreta suo figlio.



Per tutta la vita: Il Clip del Film in Esclusiva - HD



