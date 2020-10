Per Timothée Chalamet si allontana il sogno di essere Bob Dylan

News Cinema

Going Electric, il film di James Mangold in cui Timothée Chalamet avrebbe dovuto interpretare Bob Dylan, è stato rimandato indefinitamente, conferma il direttore della fotografia.

Lo scorso gennaio la Searchlight Pictures aveva annunciato un bel progetto biografico: Going Electric, diretto da James Mangold e tratto dal libro di Elijah Ward che racconta la transizione dalla musica folk al rock di Bob Dylan, che avrebbe dovuto essere interpretato da Timothée Chalamet.

Il direttore della fotografia, Phedon Papamichael, ha confermato quello che già molti sospettavano e cioè che il film, per la sua particolare lavorazione, è rimandato a data indefinita. Come ha raccontato a Collider, "dovevamo fare Bob Dylan con Mangold e non è successo. Non credo sia cancellato, ma è difficile da farsi nell'era del Covid perché è ambientato in piccoli locali con parecchie comparse in abiti dell'epoca e comporta un sacco di trucco e parrucco".

Chalamet aveva già iniziato a imparare a suonare la chitarra per il ruolo, e speriamo che il film prima o poi si faccia. Nel frattempo Papamichael, che ha già lavorato con Mangold in Le Mans '66 - La grande sfida, si appresta a illuminare, quando sarà, gli attesissimi set di Indiana Jones 5. Quanto a Chalamet, aspettiamo di vederlo nel ruolo di Paul Atreides in Dune.