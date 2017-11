Per The Batman Matt Reeves vorrebbe Jake Gyllenhaal

Due giorni fa eravamo tornati sulla questione che si trascina da un po' di tempo, riguardo al futuro protagonista di The Batman (e della possibile trilogia a lui dedicata) con Ben Affleck sempre più in forse e freddo verso il progetto. Se le voci che circolano e che vi riferiremo sono vere, questo spiegherebbe molte cose. È il critico, giornalista, blogger ecc. ecc. John Campea a dire che la scelta di Reeves per il ruolo sarebbe Jake Gyllenhaal.

Dal momento che il film dedicato all'Uomo Pipistrello sarà uno standalone, un film a sé senza legami di continuità con altri dell'universo DC, sarebbe logica la scelta di un attore che non l'ha interpretato in altri capitolo della saga.

Ovviamente non c'è ancora nessun accordo con Gyllenhaal ma la Warner sarebbe ancora in fase di discussione e si tratta, come vi dicevamo prima, solo di voci. Anche se fossero fondate, lo Studio non darebbe sicuramente ufficialità alla cosa proprio quando Justice League è in uscita e lo stesso Affleck è impegnato nella promozione. Ma questo spiegherebbe sicuramente le sue dichiarazioni di due giorni fa.





Gyllenhaal è sicuramente un attore straordinario e ci sembra possedere anche il physique du rôle per interpretare Batman, bisognerà vedere anche se è disposto a entrare nell'universo dei cinecomic, dal quale finora si è tenuto lontano.