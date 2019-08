Per Taika Waititi Next Goal Wins prima di Thor 4

News Cinema

Il talentuoso e inarrestabile regista neozelandese dirigerà un altro film per la Fox Searchlight prima di dedicarsi al film Marvel. Intanto è attesissimo il suo Jojo Rabbit.

Da ieri circola la notizia ma adesso il nuovo progetto del vulcanico Taika Waititi ha anche un titolo: si chiama Next Goal Wins il film che il regista del recente Jojo Rabbit realizzerà per la Fox Searchlight prima di tornare alla Marvel per dare l'atteso sequel al suo apprezzatissimo Thor: Ragnarok.

A produrre il film saranno Garrett Basch ed Andy Serkis. Il film è ispirato all'omonimo documentario di Mike Brett e Steve Jamison, i cui diritti sono stati opzionati da Serkis nel 2015, sulla nazionale di football della Samoa americana. Waititi e Iain Morris co-sceneggeranno il film.

Nel frattempo aspettiamo con ansia Jojo Rabbit, la satira del nazismo che Taika Waititi ha diretto sempre per Fox Searchlight e che uscirà in America il 18 ottobre dopo il debutto al festival di Toronto.