Per Stephen King Doctor Sleep riscatta quello che non aveva amato nello Shining di Kubrick

News Cinema

Per lo scrittore, Mike Flanagan ha fatto il miracolo di fargli vedere le cose con occhi diversi.

p>Le prime dichiarazioni dinei confronti di Doctor Sleep erano apparse caute e di maniera. Niente di più sbagliato. Come noi (o almeno come chi scrive), anche lui è rimasto colpito dal modo in cui il film rende omaggio sia all'immaginario diche al suo, dando ad ognuno i suoi meriti e creando, di fatto, un'opera diversa e autonoma (e a parer nostro migliore) rispetto al romanzo.

Parlando con Entertainment Weekly, King ha ammesso che il film ha attenuato i sentimenti negativi che provava per Shining: "Ho letto il copione con molta, molta attenzione e mi sono detto: Tutto quello che non mi è mai piaciuto della versione kubrickiana di Shining per me viene riscattato da questo".

Ad esempio lo scrittore aveva sempre criticato nel film di Kubrick la mancanza di una forte connessione emotiva coi personaggi centrali della storia, che Flanagan ha abbondantemente colmato in Doctor Sleep. Il regista, nello stesso speciale sul film, racconta di aver visto per la prima volta il film al fianco di Stephen King e "Mi ha detto una cosa tipo 'l'aver visto questo film mi fa apprezzare maggiormente il film di Kubrick'. E in quel momento - aggiunge scherzosamente Flanagan - ho dato di matto".

King ha aggiunto: "Flanagan è riuscito a prendere il mio romanzo e a legarlo in maniera indistinguibile alla versione kubrickiana di Shining. E questo mi è piaciuto tantissimo".

E voi che ne pensate? Siete tra gli estimatori o tra i detrattori del film?