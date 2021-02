Per sempre la mia ragazza: trama e curiosità del film sentimentale sulle seconde occasioni

News Cinema

Tratto dall'omonimo romanzo di Heidi McLaughlin, Per sempre la mia ragazza è un film del 2018 diretto dalla regista Bethany Ashton Wolf e interpretato da Alex Roe e Jessica Rothe. Si tratta di una storia sentimentale in cui i personaggi hanno una seconda possibilità per riconoscere i valori che contano davvero nella vita. Chi apprezza i film tratti dai romanzi di Nicholas Sparks, con Per sempre la mia ragazza va sul sicuro.

Per sempre la mia ragazza: la trama del film sentimentale

I due attori Roe e Rothe recitano nei ruoli di Liam e Josie, una coppia che sembrerebbe destinata a un futuro felice. Il loro matrimonio sta per essere celebrato, ma lui ha un ripensamente all'ultimo secondo e fugge dalla chiesa. Otto anni più tardi Liam è diventato un famoso cantante country. Avendo saputo della morte di un amico d'infanzia, torna nella cittadina dove è cresciuto per partecipare al funerale dove rivede Josie, la quale non si lascia sfuggire l'occasione di sferrargli un cazzotto nello stomaco. Ma c'è una sorpresa ancora più grande che attende Liam, inconsapevole di quanto la sua vita stia per essere stravolta.

