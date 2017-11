Per Russell Crowe un sequel di Master & Commander è possibile

Nel 2003 Peter Weir portò sul grande schermo con Master & Commander: Sfida ai confini del mare, le avventure del capitano di vascello "Lucky" Jack Aubrey e dell'ufficiale medico Stephen Maturin, create dalla penna di Patrick O'Brian e sviluppate nel corso di 20 romanzi. Un bel film, che non ebbe il successo che meritava ma è stato amato dalla critica e dai fan, incluso il suo protagonista (col Maturin di Paul Bettany) Russell Crowe, che oggi torna a parlarne su Twitter preannunciando ai fan novità su un probabile seguito.

"Sento sussurrare che un secondo viaggio è forse potenzialmente pre-proposto come possibilità" - annuncia con una forma grammaticalmente bizzarra e strapiena di cautele, invitando i fan a fare pressioni sullo Studio - "Dunque, affezionati e aficionados di O'Brian, fate conoscere alla Fox il vostro gradimento".

Inizialmente la Fox aveva acquisito i diritti della serie di O'Brian per farne un franchise, ma gli insoddisfacenti risultati del primo film al box office la indussero a ripensamenti. Nelle parole di Crowe non c'è niente che faccia veramente pensare a qualcosa di concreto, ma chissà. Intanto, per chi non l'ha visto, può essere una buona occasione per recuperare il primo film.

For the Aubrey Maturin lovers , I do hear whispers indeed that a second voyage is perhaps potentially pre-proposed a possibility . So O’Brian affectionate’s and aficionados , let @20thcenturyfox know of your pleasure . pic.twitter.com/HqyE8y15Uu