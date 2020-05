Per Quentin Tarantino The Social Network è il miglior film dell'ultimo decennio, non si discute!

News Cinema

Il regista trova il film di David Fincher con Jesse Eisenberg e Andrew Garfield dedicato alla nascita di Facebook nettamente superiore a tutti gli altri concorrenti.

Qual è il film del decennio che Quentin Tarantino ama più di tutti? La risposta a questa domanda, che è stata posta al regista da un giornalista di Premiere è: The Social Network di David Fincher, anzi, per citare l'autore di Pulp Fiction, "E’ The Social Network, non c'è gara. E’ il numero 1 perché è il migliore, tutto qui. Sbaraglia l'intera concorrenza".

La scelta di QT potrebbe stupire molte persone, visto l'ingente quantitativo di ottimi film dell'ultima decade, fra i quali annoveriamo qualche Clint Eastwood e qualche Paul Thomas Anderson, ma ognuno ha i suoi gusti, e siccome Quentin adora i dialoghi lunghi e ironici nei quali le parole si rincorrono a velocità supersonica, non c'è da meravigliarsi più di tanto. E comunque Tarantino non è il solo ad aver apprezzato il film dedicato alla nascita di Facebook e a Mark Zuckerberg, scritto da Aaron Sorkin e interpretato da Jesse Eisenberg, Andrew Garfield e Armie Hammer.

Con il 96% di recensioni favorevoli su Rottentomatoes, The Social Network è stato candidato a 8 Academy Award, vincendo l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, il miglior montaggio e la miglior colonna sonora. La stampa estera di Hollywood, inoltre, a fronte di 6 nomination, gli ha tributato il Golden Globe per il miglior film drammatico, la migliore regia, la migliore sceneggiatura e la miglior colonna sonora.