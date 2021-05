Per niente al mondo: al via le riprese del secondo film di Ciro D'Emilio con Guido Caprino

News Cinema

Sono partite le riprese di Per niente al mondo, opera seconda di Ciro D'Emilio con protagonista Guido Caprino, che uscirà nelle sale per Vision Distribution.

Sono partite da poco a Roma le riprese di Per niente al mondo, opera seconda di Ciro D’Emilio con protagonista Guido Caprino (Fai Bei sogni, Noi Credevamo, il Miracolo, 1992,1993,1994). Nel cast accanto a Guido Caprino anche Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon, Antonella Attili e Valentina Carnelutti.

Ciro D’Emilio ha esordito nel 2018 con Un giorno all’improvviso, selezionato in concorso a Venezia 75 Orizzonti, partecipando a oltre 70 Festival italiani e internazionali, vincendo più di 30 riconoscimenti, tra cui il Nastro D’Argento per la Migliore Interpretazione Femminile ad Anna Foglietta. Lungta Film di Andrea Calbucci e Maurizio Piazza (che di recente ha prodotto Padrenostro di Claudio Noce),ha rinnovato il rapporto di collaborazione con l’autore, producendo la sua opera seconda insieme a Vision Distribution, che lo distribuirà in sala in Italia e nel mondo.

La trama di Per niente al mondo

Bernardo (Guido Caprino) è un uomo affascinante, di successo, pieno di amici, sempre alla frenetica ricerca della sua libertà. Per un brutto scherzo del destino un giorno tutto cambia, mettendolo di fronte a una scelta: accettare quello che è successo o diventare un altro, per riprendersi quello che la vita gli ha tolto. Una decisione dalla quale non potrà tornare indietro, per niente al mondo.

Per questo suo secondo lungometraggio Ciro D’Emilio torna a lavorare con Cosimo Calamini con cui firma soggetto e sceneggiatura, con Salvatore Landi, direttore della fotografia, Antonella Di Martino, scenografa, Gianluca Scarpa al montaggio, Bruno Falanga alle musiche e inizia la collaborazione con Veronica Fragola ai costumi.

Le riprese si svolgeranno a Roma e in Friuli Venezia Giulia.