Per lanciarsi dalle stelle, video intervista a Alice Urciolo, Andrea Jublin e Federica Torchetti

Una ragazza la sua ansia generalizzata e la voglia di crescere e trovare l'amore. Per lanciarsi dalle stelle è una commedia Netflix Original che ci viene raccontato dal regista Andrea Jublin, la sceneggiatrice Alice Urciolo e la protagonista Federica Torchetti.

Sole ha 25 anni e vive in un pesaggio idilliaco, in riva al mare, nel cuore della Puglia, fra pietra bianca e bellezza tutto intorno. Una dimensione di provincia che però le sta stretta, anche se non riesce a prendere in mano il suo futuro, a cambiare vita e trasferirsi verso una grande città. Il movito principale? Soffre di un disturbo di ansia generalizzato che la costringe e superare prove titaniche per ogni singola scelta quotidiana.

Una commedia sulle fragilità che si superano condividendole con chi ci sta intorno, Per lanciarsi dalle stelle è un Netflix Original appena uscito sulla piattaforma streaming diretto da Andrea Jublin e scritto da Alice Urciolo, in meritata ascesa dopo le serie Skam Italia e Prisma, che esordisce in un film ispirato al romanzo young adult omonimo di Chiara Parenti. Protagonista Federica Torchetti, frizzante e simpatica nei panni di Sole, dopo l'intensa performance ne La scuola cattolica. Nel cast anche Lorenzo Richelmy, Cristiano Caccamo, Celeste Savino, Valentina Carnelutti,

Ascoltiamo questa video intervista in cui Alice Urciolo, Andrea Jublin e Federica Torchetti ci raccontano Per lanciarsi dalle stelle.