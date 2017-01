Per La La Land un altro premio come miglior film, quello della PGA

Arriva dalla PGA, l'associazione dei produttori americani, un altro premio come miglior film dell'anno per La La Land, che ha battuto così la concorrenza di altri 9 candidati: Arrival, Deadpool, Barriere, La battaglia di Hacksaw Ridge, Hell Or High Water, Il diritto di contare, Lion, Manchester by the sea e Moonlight (tolto Deadpool, tutti candidati agli Oscar 2017 come miglior film insieme a La La Land).



Il film di Damien Chazelle con protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling, già vincitore di 7 Golden Globes, si conferma sempre più uno dei più probabili trionfatori agli Oscar 2017, in cui, ricordiamolo, è candidato in ben 14 categorie, record storico che condivide con altri due soli film nella storia degli Academy Awards, Eva contro Eva e Titanic.

Da segnalare che negli ultimi 10 anni, solo due volte il PGA Award come miglior film non ha coinciso con l'Oscar per il miglior film.



I Premi della PGA per il miglior lungometraggio d'animazione e per il miglior lungometraggio documentario sono andati rispettivamente a Zootropolis e O.J.: Made In America.