Per la Cina è The Father il miglior film straniero

News Cinema

In chiusura d'anno, la Cina ha assegnato i suoi Golden Rooster Awards: The Father ha vinto come miglior film straniero. In gara c'era anche il Pinocchio di Matteo Garrone.

Compie oggi 84 anni sir Anthony Hopkins e il film che gli ha dato un nuovo meritato Oscar, The Father - Nulla è come sembra, ottiene un altro riconoscimento addirittura in Cina. Il film di Florian Zeller ha vinto infatti il Golden Rooster Award per il miglior film straniero. Da notare che in gara c'era anche il Pinocchio di Matteo Garrone, oltre al film d'animazione Wolfwalkers, al dramma sulla seconda guerra mondiale Lezioni di persiano e al film di Taiwan Happy Old Year.

Questo è il primo anno in cui la Repubblica Popolare Cinese istituisce un premio per il miglior film straniero, ed è toccato al bellissimo The Father il compito di inaugurarlo. L'allargamento della categoria dei Golden Rooster ai film internazionali viene dal tentativo di soppiantare, come successo, quelli che fino ad ora sono stati ritenuti i premi asiatici più importanti, i Golden Horse di Taipei.

Per quel che riguarda i film cinesi, il premio principale è andato a Cliff Walkers del maestro Zhang Yimou, la sua regia successiva a One Second, di cui è stato premiato anche per il protagonista Zhang Yi. One Second ha vinto invece come miglior sonoro e per l'attore non protagonista, Fan Wei.