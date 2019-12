Per la Befana, Regala The Space Cinema

News Cinema

La qualità e la varietà di film già in sala e in arrivo nei primi giorni del 2020 sapranno accontentare tutti, ma proprio tutti.

Natale è passato, ma la festa della Befana è dietro l'angolo e l'occasione è ancora quella giusta per regalare cinema!

The Space Cinema offre l'opportunità di farlo nel modo più semplice e veloce (grande pregio, soprattutto per i regali dell'ultimo minuto da mettere nella calza della Befana, di grandi e piccoli), proponendo due soluzioni disponibili nei cinema The Space.

La Christmas Card (in tre versioni di prezzo, disponibile solo fino al 6 gennaio) oppure la classica The Space Card (in due versioni di prezzo). Entrambe includono anche una consumazione. La semplicità e la velocità non è solo dalla parte di chi fa il regalo ma anche di quella di chi lo riceve: essendo tessere che valgono online, si possono scegliere i posti via app o sul sito thespacecinema.it ed evitare le file, inevitabili in questi giorni di grande affluenza nelle sale.

L'inizio del 2020 si prepara, infatti, a regalarci ancora grande cinema. Dopo i film usciti durante le feste di Natale, dal nuovo Star Wars a Pinocchio, da Il Primo Natale a La Dea Fortuna, da Last Christmas a Jumanji The Next Level, nei primi giorni dell'anno nuovo arrivano sul grande schermo titoli di richiamo, per tutti i gusti: dall'attesissimo Tolo Tolo, il film di Checco Zalone in sala dal 1 gennaio ma che potrete vedere in anteprima nei The Space Cinema nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, al commovente 18 regali, tratto da una storia vera, dal primo film con i Playmobil alla nuova versione del classico Piccole Donne (in sala dal 9 gennaio).

Insomma, anche in questi ultimi giorni di Festa l'occasione è giusta per regalare cinema a parenti e amici: un regalo che non contiene tanti, tanti quanti i film proposti in sala, e soprattutto un regalo per tutta la famiglia, visto che si possono usare anche più ingressi contemporaneamente anche per lo stesso film.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alle pagine ufficiali di Christmas Card e The Space Card.