Per Jason Blum la visione casalinga dei film cambierà il cinema in sala dopo il coronavirus

News Cinema

Il fondatore della Blumhouse e prolifico produttore di horror a basso costo fa delle ipotesi sul futuro della distribuzione nelle sale cinematografiche.

Molti si interrogano, in questi giorni drammatici per il mondo, su quale sarà il nostro futuro una volta sicuri di essere usciti dall'incubo. Per quel che ci riguarda, restringiamo questo angosciante campo al cinema e vi diciamo le previsioni di un personaggio molto esperto in produzione e ampia distribuzione di film a basso budget, per lo più horror ma non solo: Jason Blum. Ospite del Ben Shapiro Show il produttore - i cui recenti The Hunt e L'uomo invisibile non sono potuti uscire al cinema in Italia - ha detto in proposito al post-coronavirus: "Non credo sia realistico pensare che tutti gli Studios aspettino quattro mesi prima di far uscire un film per l'home video. Non sono in grado di competere, perché ci sono Amazon, Netflix e Apple che operano in modo diverso. Ci saranno dei cambiamenti. Il consumatore sarà più abituato a stare a casa. Qualcuno deve cedere, deve succedere qualcosa dopo la crisi. Il cinema sarà diverso dopo il coronavirus".

Blum si riferisce ovviamente ai tempi che in un periodo di apertura dei cinema intercorrono tra la sua uscita in sala e la sua disponibilità in home video, di cui prevede una riduzione, necessaria appunto per competere con il servizio streaming. Ma il produttore non è del tutto pessimista sul futuro della nostra amata settima arte: "Non credo che i cinema spariranno mai. L'esperienza collettiva di andare in un cinema e vedere insieme un film sopravviverà a lungo. Ma penso che ci saranno meno film al cinema, meno scelta, o, meglio, molti meno film al cinema per un dato periodo di tempo e molti, molti più film al cinema ma per un periodo limitato a una settimana o due".

Non sappiamo quanto siano realistiche queste ipotesi, ma Blum conosce bene lo stato del cinema americano che, ovviamente, è molto più produttivo di quello italiano, per il quale aspettiamo ancora previsioni, sperando in una ripresa totale una volta passata la crisi.