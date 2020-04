Per Il signore delle mosche di Luca Guadagnino lo sceneggiatore di 7 minuti dopo la mezzanotte

News Cinema

Patrick Ness adatterà la nuova versione de Il signore delle mosche, dal capolavoro di William Golding, per Luca Guadagnino.

Dopo aver rifatto Suspiria di Dario Argento, Luca Guadagnino nel suo affollatissimo carnet d'impegni, oltre al sequel di Chiamami col tuo nome ha anche una nuova versione de Il signore delle mosche, il romanzo di William Golding (premio Nobel per la letteratura nel 1983), portato già al cinema due volte: la prima nel 1963 con la splendida versione in bianco e nero del grande regista teatrale Peter Brook e la seconda a colori nel 1990, diretta da Harry Hook.

La Warner, che produrrà il film dal romanzo, di cui detiene i diritti da un paio d'anni, ha scelto Patrick Ness per l'adattamento. Ness è autore di altre trasposizioni letterarie, come 7 minuti dopo la mezzanotte per J. A. Bayona. Fortunatamente è tramontata l'idea di farne un remake al femminile, balenata in testa a qualche balzano executive tempo fa, e adesso si punta a una lettura più fedele al romanzo.

Ovviamente, data l'attuale situazione e il fatto che il remake è stato annunciato quasi un anno fa, non è nemmeno detto che alla fine sia proprio Guadagnino a portarlo sullo schermo, solo il tempo potrà dirlo, ma intanto le cose vanno avanti.

La storia, ricordiamo, è quella di un gruppo di educatissimi ragazzini di un collega inglese, che si ritrovano su un'isola deserta, dopo un disastro aereo durante una guerra nucleare, e in assenza di adulti regredisce, dando vita a una società primitiva e violenta.