Per il regista di It Follows il film di supereroi Heroes & Villains

David Robert Mitchell, regista di It Follows e Under The Silver Lake, realizzerà per la MGM il film di supereroi Heroes & Villains.

Anche se momentaneamente sospeso, il cinema non si ferma e ogni giorno vengono annunciati nuovi progetti. David Robert Mitchell, regista dell'apprezzato horror It Follows e di Under the Silver Lake, ha appena concluso con la MGM un accordo per produrre e dirigere il suo nuovo film, da lui anche scritto, che si intitola Heroes & Villains.

Il titolo non è casuale perché - anche se purtroppo al momento non si conosce niente della trama - si tratterà di un approccio inedito al tema del supereroi. Hollywood Reporter, che per primo ha dato la notizia, lo definisce "Un misto di generi che distorce i generi". Del resto anche It Follows non era un horror canonico, ma colpì proprio per la sua visione originale.

Mitchell lavora al progetto già da tempo, la sceneggiatura è completa e ora che ha trovato uno Studio disposto a finanziarlo, dovrebbe iniziare presto a scegliere gli attori.

La MGM, sotto la nuova direzione di Michael De Luca (che ha prodotto Under the Silver Lake), è molto attiva nell'acquisizione di nuovi progetti, come Project Hail Mary con Ryan Gosling e Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga.