Per il film di Dungeons & Dragons i registi di Game Night

Jonathan Goldstein e John Francis Daley prendono il posto di Chris McKay.

Le ultime notizie che vi avevamo dato sull'adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons ( film che renderebbe felicissimi i ragazzini di Stranger Things) risaliva al 18 febbraio dell'anno scorso e dava per sicura la regia di Chris McKay. Dopo quasi un anno e mezzo in quella che è una delle preparazioni più lunghe di sempre si sa invece che il regista di Lego Batman sarà sostituito da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che di giochi se ne intendono, avendo diretto il divertente Game Night.

Da Dungeons & Dragons, gioco di ruolo di enorme successo creato nel 1973, venne tratta una serie animata nel 1983 e un dimenticabil film live action nel 2002, diretto da Curtis Solomon, Dungeons and Dragons - Che il gioco abbia inizio, nel cui cast c'era addirittura Jeremy Irons. Nonostante l'insuccesso al box office, ebbe due sequel, uno televisivo e un altro uscito direttamente in dvd.

Nel 2013 ne è stata annunciata una nuova versione, che ha dato il via a una disputa sui diritti tra la Hasbro e la Paramount, conclusa con un accordo due anni dopo. Nel 2016 era dato come protagonista del nuovo film Ansel Elgort, ma dubitiamo che sia ancora coinvolto. Se non altro, stavolta, la regia dovrebbe essere sicura.