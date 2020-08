Per I 50 di M. Night Shyamalan vi proponiamo cinque dei suoi film in streaming

News Cinema

Abbiamo selezionato i migliori cinque film in streaming del regista di Unbreakable.

Compie oggi 50 anni M. Night Shyamalan, uno dei cineasti che hanno maggiormente segnato gli ultimi trent’anni di cinema americano e non soltanto. Con la sua capacità di creare meccanismi narrativi volti alla suspense, e ribaltare la prospettiva in un finale spesso sorprendente, il cineasta ha creato un marchio di fabbrica sfruttato al meglio nei suoi primi film. Dal suo periodo d’oro abbiamo scelto cinque film in streaming che ovviamente affondano nell’horror ma svariano anche verso la fantascienza e il film di supereroi.

The Sixth Sense - Il sesto senso (1999)

Lo stratosferico successo di quest’horror è costruito su una sceneggiatura strepitosa, che si dipana come un meccanismo a orologeria perfettamente calibrato. Ma The Sixth Sense è anche un film dalla messa in scena notevolissima, a partire dalla fotografia autunnale di Tak Fujimoto. Notevole film di genere che ottenne a sorpresa sei nomination all’Oscar tra cui miglior film, regia, sceneggiatura e i due non protagonisti Haley Joel Osment e Toni Collette. Probabilmente la miglior prova d’attore di Bruce Willis. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Unbreakable (2000)

Col passar degli anni Unbreakable è diventato un vero e proprio oggetto di culto per gli ammiratori del cinema di Shyamalan, mentre all’epoca non incassó neppure lontanamente quanto il film precedente. A suo modo rimane un lungometraggio unico, una dissertazione sul team dei supereroi dei fumetti che sconfina spesso e volentieri nel dramma esistenziale. Vi sono molte scene di culto, ipnotiche nella semplicità della realizzazione. Non il nostro film preferito del regista, ma senz’altro degno di grande interesse. Disponibile su, Chili, Apple Itunes, TIMVision.







Signs (2002)

Il senso di angoscia e disperazione che la prima parte di Signs riesce a trasmettere allo spettatore sono a tutt’oggi insuperate nella filmografia di Shyamalan. Poi quando gli alieni fanno la loro prima apparizione il momento è realmente terrificante. Messa in scena sontuosa per un film che sbancò i botteghini ma venne troppo sottovalutato dalla critica, mentre si tratta di un’opera complessa ed emozionante. Ottimi Mel Gibson, Joaquin Phoenix e una giovanissima Abigail Breslin. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.







The Village (2004)

Se lo svelamento solito nelle trame orchestrate da Shyamalan non fosse arrivato a nostro avviso troppo presto per emozionare veramente il pubblico, The Village sarebbe il capolavoro del cineasta. Ma anche con questo difetto rimane un film bellissimo, romantico, grandiosamente fotografato e ancor meglio musicato. Un’opera la cui malinconia scalda il cuore, probabilmente il film con il messaggio di speranza più forte della carriera dell’autore. Perfetti Bryce Dallas Howard e Joaquin Phoenix, così come i comprimari di lusso William Hurt e Sigourney Weaver. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lady in the Water (2006)

Anche se distrutto dalla critica e abbastanza ignorato dal pubblico, Lady in the Water è il nostro film preferito di M. Night Shyamalan. Perché la prova del protagonista Paul Giamatti è vibrante e appassionata. Perché la colonna sonora di James Netwon Howard al suo massimo livello commuove come mai in precedenza. Soprattutto perché si tratta di una favole gotica con un messaggio fondamentale: dobbiamo tornare ad ascoltare il prossimo in maniera empatica, un valore che sta scomparendo. Da rivalutare assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.







Noi abbiamo dunque scelto questi cinque titoli. Probabilmente qualcuno do voi (magari molti) avrebbe preferito vedere nella classifica Split o l’ultimo Glass. O magari qualcuno dei film meno riusciti di Shyamalan, dal momento che ognuno di essi contiene comunque qualcosa di originale e degno di attenzione. Fateci allora sapere quale titolo avrebbe dovuto entrare nella vostra Top5.