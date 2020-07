Per i 20 anni del primo X-Men, Hugh Jackman condivide un video sul set

News Cinema

Nel luglio del 2000 usciva negli States il primo X-Men, capostipite dei moderni cinecomic: Hugh Jackman lo ricorda condividendo una ripresa vintage sul set.

Il 14 luglio del 2000 arrivava nelle sale americane il primo X-Men di Bryan Singer, dove Hugh Jackman debuttava come Wolverine: sono trascorsi 20 anni. Fu un passo importante per un'epoca in cui i cinecomic Marvel ancora non dettavano legge, ma anche un passo fondamentale per la carriera di Hugh, che ha deciso di celebrare l'anniversario postando su Twitter un video girato all'epoca sul set di X-Men. Nel video si ammira un giovane e aitante Jackman che non riesce assolutamente ad avere la meglio del "vero" Wolverine, un'action figure con la classica tuta gialla storica vista nei fumetti. Nel testo del tweet, Jackman ci rivela:

Ecco la verità: lo studio chiamò e mi chiese se potessi raggiungere la giusta forma fisica in tre settimane per interpretare Wolverine. Mi sa che lo promisi senza pensarci abbastanza. Ma voi al posto mio cosa avreste fatto? Buon 20° anniversario, X-Men Universe!

Già, un X-Men Universe il cui destino al momento è top secret, da quando la Disney ha ultimato l'acquisizione della 20th Century Fox e quei personaggi sono tornati all'ovile del Marvel Cinematic Universe. Al momento la Fase 4 del MCU non sembra prevederli (a meno che non ci si imbatta in cammei), ma il boss dei Marvel Studios Kein Feige ha confermato che è solo questione di tempo: i mutanti non si possono gestire a cuor leggero. L'ultimo exploit in casa Fox, X-Men Dark Phoenix, si è rivelato un flop da 252 milioni di dollari d'incasso mondiale per 200 di costo. L'originale X-Men costò 75 milioni e ne incassò solo negli USA 157: aggiornando all'inflazione, parliamo di un rapporto attuale 112 a 235.