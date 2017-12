Per Guillermo del Toro anche un remake del noir La fiera delle iillusioni

Guillermo del Toro è instancabile e, da vero cinefilo, continua ad accumulare progetti interessanti, da realizzare comunque dopo l'anno sabbatico che ha deciso di prendersi per riposarsi dalle fatiche della regia. L'ultimo in ordine di tempo, per il regista del premiatissimo ,The Shape of Water è il remake di un noir americano diretto da Edmund Goulding nel 1947, Nightmare Alley, conosciuto in Italia col titolo La fiera delle illusioni.

Nell'originale interpretato dal divo Tyrone Power e da Joan Blondell, vede Powrer nelle vesti di un truffatore, imbonitore di un luna park itinerante, superato sul suo stesso terreno da una tipica demme fatale. Del Toro di è impegnato a cosceneggiare e dirigere il remake.

Oltre a realizzare in proprio questo film, del Toro produrrà Antlers, un horror diretto da Scott Cooper e scritto da Henry Chaisson e Nick Antosca, su una giovane insegnante che scopre che uno dei suoi studenti ha un fratello e un padre che nascondono oscuri secreti soprannaturali.

Entranbi i progetti saranno prodotti dalla Fox Searchlight.