Per Dwayne Johnson la Warner sviluppa un film su Black Adam

È dal 2014 che la Warner ha in preparazione un film su Shazam, un supereroe creato per la Fawcett Comics nel 1940 e precedentemente noto col nome di Capitan Marvel (ribattezzato poi perché l'omonimia che avrebbe potuto creare confusione), acquistato dalla DC Comics nel 1972. Si trattava di un personaggio enormemente popolare e il fallimento della Fawcett fu dovuto proprio alla causa intentatagli dalla DC per plagio nei confronti di Superman.

Nel film in programma la nemesi di Shazam, il temibile Black Adam, sarà interpretato da Dwayne Johnson. Ma adesso si è saputo che la Warner sta sviluppando, a imitazione della Marvel, una serie di singoli film dedicati a personaggi più o meno minori, e anche Black Adam avrà il suo.

Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma di sicuro c'è che Henry Gayden è al lavoro sulla sceneggiatura di Shazam per adattarla a questo spinoff. Tanto, al momento, Dwayne Johnson non ha un attimo di pausa in una carriera che ha davvero del miracoloso.