Per diventare Gollum, Andy Serkis camminava a quattro zampe anche fuori dal set del Signore degli Anelli

In una recente intervista, Andy Serkis ha rivelato che per le riprese della trilogia de Il Signore degli Anelli ha trascorso molto tempo camminando a gattoni in ambienti privati e pubblici.

L'attore e regista Andy Serkis, che è più famoso con la faccia delle creature che ha interpretato in motion capture (l'ex hobbit Gollum, la scimmia Ceasar, lo scimmione King Kong), è nel cast del film d'azione SAS: Red Notice (dal 12 marzo su uscita su Sky in Gran Bretagna, da noi ancora non sappiamo né quando né dove) che racconta di un attacco terroristico su un treno mentre transita nel tunnel sotto il canale della Manica (da non confondere con Red Notice con Dwayne Johnson e Ryan Reynolds che uscirà su Netflix a fine anno). Nel 2022 lo vedremo inoltre nei panni di Alfred, il fido maggiordomo del The Batman con Robert Pattinson.

In un'intevista di pochi giorni fa con The Guardian, Andy Serkis ha raccontato molte cose di sé e un paio di queste a proposito della sua esperienza ne Il Signore degli Anelli in cui dava voce e movenze al viscido e indimenticabile Gollum:

Camminavo a quattro zampe anche fuori dal set quando stavamo girando Il Signore degli Anelli. Ho passato molto tempo a prepararmi per Gollum, andavo spesso in giro a carponi per ore e ore. Occasionalmente incontravo delle persone, con cui facevo finta di cercare qualcosa per terra. Possiamo dire che stessi usando il Metodo.

Non credo che sarei riuscito a gestire la fama che ho avuto con Il Signore degli Anelli se fosse arrivata quando ero più giovane. Avevo quasi 40 anni quando è esplosa. Sono grato che sia accaduto in quel momento. È stato un periodo straordinario, così tante cose sono successo dopo quell'esperienza e, che mi piaccia o no, quel ruolo vive con me quotidianamente. Non se ne andrà mai.