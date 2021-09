Per Daniel Craig James Bond non dovrebbe essere una donna

News Cinema

Daniel Craig, che veste per l'ultima volta i panni di James Bond In No Time to Die, non vede di buon occhio un James Bond di sesso femminile, ma non per le ragioni che potreste immaginare.

Mentre aspettiamo trepidanti l'uscita di No Time to Die, che arriverà in sala il 30 settembre, nel mondo del cinema non si parla d'altro che di una dichiarazione di Daniel Craig circa un eventuale Bond in gonnella. Insomma, per l'attore inglese James potrebbe diventare Jamie o Jenny? Assolutamente no.

Spieghiamo meglio, onde non tacciare di maschilismo il buon Craig, che è persona amabile e ragionevole e che, dopo il film di Cary Fukunaga, cederà il ruolo dell'agente con licenza di uccidere a un altro candidato. Durante un'intervista a Radio Time l'attore inglese ha risposto alle solite domande sul franchise e, quando gli è stato chiesto se vedrebbe una donna nei panni di James Bond, ha dichiarato: "La risposta è facile. Dovrebbero semplicemente esserci parti migliori per le donne e gli attori di colore. Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando dovrebbero esserci ruoli interessanti come quello di James Bond ma al femminile?”.

Come si evince dalle parole di Craig, prima di mettere una donna al volante della mitica Aston Martin, qualcuno dovrebbe scrivere parti intriganti e succose per le attrici, il che significa che l'attore è d'accordo con le tante persone che sostengono che per gli uomini è molto più facile trovare soddisfazione nel campo cinematografico. Anche la storica produttrice della serie Barbara Broccoli la pensa come Daniel Craig, mentre Lashana Lynch, che recita nel film, è convinta che una donna sarebbe certamente all'altezza della parte.

No Time to die è il venticinquesimo film di James Bond. Nel cast ci sono anche Rami Malek nei panni del cattivo, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Jeffrey Wright.