Per Black Panther quinto weekend in testa al botteghino USA, Tom Raider guadagna più di 120 milioni in tutto il mondo

Black Panther ha vinto la battaglia al botteghino stelle e strisce per io quinto weekend di fila. Il film diretto da Ryan Coogler ha totalizzato altri 27 milioni di dollari, che lo hanno portato così a un bottino totale di 605. Il record per i cinecomic Marvel detenuto da The Avengers è soltanto "soltanto" 18 milioni di dollari, e a questo punto è possibile che Black Panther lo superi.

Al secondo posto della classifica del finesettimana appena concluso si è piazzato Tomb Raider. Il reboot con Alicia Vikander ha guadagnato 23 milioni, risultato non eccezionale se si considera che il film era all'esordio. Molto meglio è andata a livello internazionale, dove l'adattamento del videogioco si è portato casa più di 100 milioni, per un totale di 126. Considerato che il film è costato 94 milioni, probabilmente nelle prossime settimane andrà in attivo con i ricavi.

Il terzo posto del podio negli Stati Uniti è stato occupato a sorpresa da I can Only Imagine, che ha incassato già 17 milioni a fronte di un costo di produzione di soli 7. Continua a faticare Nelle pieghe del tempo di Ava DuVernay, che si è piazzato quarto prendendo 16 milioni, per un bottino complessivo di 61, a cui se ne aggiungono per il momento soltanto 10 a livello internazionale.

Per quanto riguarda le posizioni inferiori della classifica bisogna sottolineare come Peter Rabbit, con i 5 milioni guadagnati in questo weekend, abbia superato quota 100 milioni nel solo terreno americano. Ottimo risultato dunque per il divertente film per bambini con Rose Byrne.