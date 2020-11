Per Arnold Schwarzenegger operarsi al cuore è come mangiare una mentina: guarda il video

News Cinema

A fine ottobre Arnold Schwarzenegger si è operato alla valvola aortica. Un video dimostra che è tornato in splendida forma.

Anche se un direttore del doppiaggio evidentemente in crisi di ispirazione lo ha tradotto con "aspetto fuori", per noi l'iconico motto di Terminator "I'll be back" sarà sempre "I'll be back", o al limite "Tornerò", e se tiriamo in ballo questa prodigiosa battuta è perché Arnold Schwarzenegger è di nuovo in splendida forma dopo un delicato intervento alla valvola aortica. A fine ottobre l'attore, che si porta magnificamente i suoi 73 anni e va a sciare con quell'altra sagoma di Clint Eastwood, si è dovuto operare piuttosto d'urgenza in una clinica di Cleveland, Ohio. A due settimane dall'operazione Schwarzy è di nuovo a Los Angeles, dove non si lascia andare a una lunga convalescenza nella sua casa piena di ricordi, coccolando i suoi asini domestici e mangiando una minestrina con il plaid sulle ginocchia. No, l'immarcescibile Conan il Barbaro è rimontato in sella alla sua bicicletta per fare il giro dell'isolato e non solo. Da amante dei social qual è, si è fatto riprendere mentre pedalava, armato di maschera anti-Covid, e diceva: "Sto di nuovo bene".

Anche subito dopo l'intervento alla valvola aortica, il 23 ottobre, Arnold Schwarzenegger aveva condiviso su Instagram una sua foto scattata sul letto d'ospedale. Nello scatto sorrideva e aveva un grosso cuore accanto. Nella didascalia che accompagnava il post diceva che la sua nuova valvola aortica doveva andare d'accordo con la sua nuova valvola polmonare. Nel 2018, infatti, Arnie era stato operato al cuore per un problema alla valvola polmonare. Una volta tornato a casa, aveva subito ricominciato ad allenarsi per diventare invincibile in Terminator - Destino Oscuro.

Anche nel 1997 Arnold Schwarzenegger si era operato al cuore. L'attore è nato con un disturbo cardiaco chiamato stenosi aortica che consiste in un restringimento della valvola aortica che blocca il flusso di sangue dal ventricolo sinistro all'aorta. Ciò non gli ha impedito di diventare un bodybuilder e un grandissimo action-hero.