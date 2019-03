Peppermint - L'angelo della vendetta: Jennifer Garner e le altre donne che da quiete sono diventate tempesta

Ci sono film romantici nella storia del cinema che sono indissolubilmente legati a figure femminili, donne capaci di far battere i cuori con struggenti sussulti emotivi. Poi ci sono film d'azione in cui le figure femminili si spostano con disinvoltura dallo stato di quiete a quello di tempesta. Il motivo di tale esigenza è legato alle singole storie, ma c'è un denominatore comune: mai sottovalutare una donna. Quindi se avete apprezzato thriller come Taken con Liam Neeson o John Wick con Keanu Reeves e avete al contempo nostalgia di film quali Nikita con Anne Parillaud e Kill Bill con Uma Thurman, c'è un titolo in arrivo che fa per voi: Peppermint - L'angelo della vendetta con Jennifer Garner, al cinema dal 21 marzo.

Il film è diretto da Pierre Morel (lo stesso di Taken - Io vi troverò, appunto) e racconta la storia di una donna che si trasforma da normale cittadina a paladina della giustizia. Il personaggiod di Jennifer Garner è una moglie felice e una madre modello che assiste impotente all'inspiegabile omicidio del marito e della figlia per mano di alcuni narcotrafficanti. Gli autori del brutale omicidio vengono catturati ma durante il processo, nonostante la sua testimonianza, le accuse vengono fatte cadere e gli assassini liberati. La donna decide così di preparare in solitaria la sua vendetta.

Qui sotto un video realizzato con immagini di film in cui donne apparentemente tranquille hanno mostrato poi un carattere completamente diverso e combattivo. Più in basso il trailer di Peppermint.



Peppermint - L'Angelo della vendetta: Mai sottovalutare una donna - HD



Peppermint - L'Angelo della vendetta: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD