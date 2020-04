Peninsula: primo teaser trailer dello zombie movie coreano sequel di Train to Busan

News Cinema

Ecco finalmente le prime immagini video di questo attesissimo horror diretto da Yeon Sang-ho. Non perdetele.

Ecco, finalmente. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, con poster e foto dal set, è finalmente apparso online il primo teaser trailer ufficiale di Peninsula, sequel/non sequel dello zombie movie coreano Train to Busan.

Secondo le poche righe di sinossi ufficiale che erano state diffuse, Peninsula si svolge quattro anni dopo la fine degli eventi di Train to Busan, e racconta di un Jung-seok, un ex militare che era riuscito a scappare all'estero e che viene incaricato della missione di tornare in una Corea devastata dall'epidemia zombie e che lì si imbatte, con sua sorpresa, in un gruppo di sopravvissuti.

Da questa trama avremmo dovuto capirlo, ma ora questo primo teaser trailer ce lo dice a chiare lettere: Peninsula è una sorta di 1997: Fuga da New York con gli zombie.

Buon divertimento:





Leggi anche La recensione di Train to Busan

Scritto e diretto da Yeon Sang-ho come Train to Busan, Peninsula vede protagonisti Gang Dong-won Lee Jung-hyun, Lee Ye Won, Kwon Hae-hyo, Kim Min-jae e Koo Kyo-hwan.

Il film dovrebbe essere distribuito in estate in Corea del Sud e anche negli Stati Uniti.