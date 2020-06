Penelope Cruz sotto sfratto nel film En Los Margenes, debutto alla regia dell'attore Juan Diego Botto

News Cinema

Penelope Cruz e Luis Tosar interpreteranno En Los Margenes, film di debutto registico dell'attore argentino Juan Diego Botto, famoso come protagonista della serie tv Good Behavior.

Un bel trio di talenti sarà all'opera sul film En Los Margenes (titolo internazionale On the Fringe): protagonisti saranno Penelope Cruz e il 3 volte premio Goya Luis Tosar, diretti dall'attore argentino Juan Diego Botto (protagonista della serie tv Good Behavior, al fianco di Michelle Dockery, e di White Lies su Netflix).

La storia si svolge durante un solo giorno e segue una serie di storie che si intrecciano, inclusa quella di una donna (Cruz) che ha solo 24 ore per evitare che lei e la sua famiglia vengano sfrattati da una banca che vuole riprendere possesso della loro casa.Tosar (protagonista del bel thriller Desconocido) interpreterà l'appassionato avvocato attivista che li difende. Si tratta di una storia a tema sociale - con un risvolto thriller - che è molto vicina all'impegno personale di attori e regista.



Penelope Cruz produrrà anche il film con Alvaro Longoria, dopo la loro recente collaborazione per il film di Asghar Farhadi Tutti lo sanno. Botto, che apparirà anche in The Suicide Squad, ha intenzione di girare il film in Spagna verso la fine dell'anno. Anche la sceneggiatura è opera dell'attore, che per meglio approfondire l'argomento ha incontrato molte persone che sono state sfrattate. Cruz si è così espressa in merito al film:

"Credo che Juan abbia scritto una sceneggiatura fantastica e abbia una storia importante da raccontare. Ho sempre ammirato il suo lavoro come attore e sceneggiatore e ho sempre saputo che avrebbe fatto grandi cose come regista". Botto, dal canto suo, ha detto: "Volevamo riflettere su come la crisi economica influisca sui rapporti personali e sentimentali, come le crisi si sviluppino per quelli che vivono ai margini. Volevamo raccontare una storia di amore e solidarietà". Chiudiamo questa presentazione con le parole dell'altro produttore, Longoria: "Questo thriller appassionante, emotivo e ottimista, ritrae le migliaia di persone che ogni giorno affrontano il terribile dramma di perdere la loro casa".

Tre anni fa abbiamo incontrato Juan Diego Botto in occasione di un festival dedicato alle serie tv e vi rimandiamo alla nostra intervista, se volete conoscere meglio quest'uomo di talento, che una storia personale molto dolorosa ha reso particolarmente sensibile alla sofferenza umana.