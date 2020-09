Penélope Cruz sarà la protagonista di L'immensità di Emanuele Crialese

News Cinema

L'attrice spagnola sarà l'interprete principale di L'immensità di Emanuele Crialese, storia di una madre nell'Italia degli anni Settanta.

Sarà Penélope Cruz la protagonista di L'immensità, nuova opera di Emanuele Crialese, coproduzione tra Wildside, Chapter 2 e Warner Bros Italia, che si occuperà della distribuzione del film nel nostro paese. L'idea è quella di raccontare l'Italia degli anni Settanta, un paese a un punto di svolta tra una società all'antica e il mondo contemporaneo, attraverso l'esperienza di Clara, una donna romana legatissima ai suoi due figli. Crialese ha dichiarato che a quell'archetipo di donna "può dare vita solo un incontro con la sensibilità artistica e umana di una grande attrice". Penélope a sua volta si è dichiarata innamorata del personaggio e ha definito il copione, scritto da Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni, come uno dei "migliori che abbia mai letto". Le riprese di L'immensità inizieranno nell'estate 2021.

Crialese, del quale non dimenticheremo mai il potente Nuovomondo (2006), ha diretto anche Respiro, un altro potente ritratto femminile, e il sempre attuale Terraferma. Tutti e tre i lungometraggi citati hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Leone d'Argento per Nuovomondo. Romano con radici siciliane, Emanuele Crialese ha studiato cinema a New York, dove ha debuttato nel 1997 con Once We Were Strangers.