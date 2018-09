Penélope Cruz entra nel cast dello spy-thriller Wasp Network di Olivier Assayas

Wasp Network, il nuovo thriller di spie che sarà direto da Olivier Assayas, ha inserito nel proprio cast Penélope Cruz, Gael Garcia Bernal e Wagner Moura. Già ufficializzati in precedenza anche Pedro Pascal ed Edgar Ramirez, il quale ha già lavorato con la Cruz ad American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace.



Il film è ambientato negli anni '90 e racconta di come alcune spie cubane furono capaci di infiltrarsi negli Stati Uniti, azione che portò alla scoperta di una rete terroristica con base in Florida che si allargava all'America Centrale e aveva il beneplacito dello stesso governo americano. La sceneggiatura, che sarà scritta dallo stesso Assayas, è in realtà l'adattamento cinematografico del libro di Fernando Morais The Last Soldiers of the Cold War.



Vincitrice dell'Oscar come migliore attrice non protagonista per Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, la Cruz ha ottenuto in carriera altre due candidature: nella stessa categoria per Nine di Rob Marshall e invece come protagonista per Volver, dell'amico Pedro Almodovar. L'attrice presenterà al Toronto Film Festival Everybody Knows, già passato a Cannes e interpretato insieme al marito Javier Bardem.