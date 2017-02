Penelope Cruz ed Edgar Ramirez in Love Child di Todd Solondz

Stiamo ancora aspettando che esca Wiener-Dog di Todd Solondz, uno dei registi indipendenti americani più apprezzati, che si sta ora preparando a dirigere il suo nuovo film, Love Child, per cui ha appena scritturato Penelope Cruz ed Edgar Ramírez. Sarà uno dei progetti in cerca di compratori al mercato del festival di Berlino la prossima settimana. Scritto e diretto come consuetudine da Solondz, il film viene descritto come una variante dark e ironica del classico tema edipico, nella tradizione delle commedie del regista su famiglie molto disfunzionali..

È la storia dell'undicenne Junior, che vuole diventare una star di Broadway ed è ossessionato dalla figura materna. Dopo aver organizzato un incidente che uccide il padre violento, incoraggia Nacho, un uomo che vive nella casa degli ospiti della famiglia, a corteggiare la madre e a diventare il suo nuovo papà. Ma quando i due si innamorano davvero, Junior diventa così geloso che escogita un piano per incastrare Nacho e far ricadere su di lui la colpa dell'omicidio del padre.

Il film è attualmente in pre-produzione. Nel frattempo Cruz è entrata a far parte del cast di Murder On The Orient Express di Kenneth Branagh e col marito Javier Bardem interpreta Escobar, mentre Ramirez di recente è apparso in La ragazza del treno e in Gold con Matthew McConaughey.