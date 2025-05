Penelope Cruz e Javiier Bardem coppia in crisi nel thriller pisologico Bunker, il nuovo film di Florian Zeller

News Cinema

Torneranno a lavorare insieme ancora una volta Penelope Cruz e Javier Bardem, splendida e affiatata coppia nel cinema e nella vita, per il film di un grande regista, il drammaturgo Florian Zeller, che dopo The Father e The Son ha scritto per loro il thriller psicologico , dopo saranno marito e moglie da molti anni che entrano in crisi. L'annuncio è stato dato da Deadline.

Penelope Cruz e Javier Bardem e il bunker della crisi

La storia di Bunker è incentrata su un architetto che accetta di progettare un rifugio antiatomico per un miliardario della tecnologia. La moglie, con cu è sposato da 17 anni, a causa di questo progetto moralmente ambiguo inizia a mettere in discussione il loro matrimonio. Insomma, si tratta di una nuova analisi dei rapporti famigliari nella drammaturgia del regista, profondamente innestata nella realtà contemporanea, come lui stesso ha detto. Il film viene ufficialmente descritto come "Un thriller che indaga le sfide emotive e morali che una coppia affronta tra le tensioni del mondo che la circonda ed esplora le paure, i dubbi e i dilemmi che definiscono la nostra epoca". Florian Zeller, che ha scritto il film appositamente per la coppia Cruz/Bardem (che, come i protagonisti, sono sposati da 17 anni, ha dichiarato: "Volevo raccontare la storia di un matrimonio ed ero obbligato a lavorare con una vera coppia. Mi è venuta immediatamente l'idea di lavorare con Javier Bardem e Penelope Cruz, due degli attori più dotati oggi in attività, che sono anche una delle coppie più rappresentative. Ho scritto Bunker per loro. Questo film spingerà i limiti narrativi e della verità emotiva, confondendo i confini tra verità e finzione n modo elettrizzante e profondamente umano". Speriamo soltanto, memori di Eyes Wide Shut, che la crisi resti confinata sullo schermo.

