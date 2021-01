Pelé: il re del calcio, il teaser trailer del documentario Netflix su una leggenda del pallone

News Cinema

Tra tanti documentari dedicati a Diego Armando Maradona, su Netflix ne apparirà dal 23 febbraio anche uno su quello che, prima del suo arrivo, è stato sempre considerato unanimemente il più grande di sempre su un campo da calcio: Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé.

Chi è stato il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi? Diego Armando Maradona? Lionel Messi? Sarà mica Cristiano Ronaldo? O magari, come si è detto per tanto tempo, perlomeno fino all'avvento di Maradona sui campi di gioco, ma anche dopo, è stato Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé?

A questo quesito, ognuno ha la sua risposta. E qualunque sia la vostra risposta, in quanto appassionati di calcio non dovrete di certo perdere un nuovo documentario targato Netflix dedicato proprio al leggendario campione brasiliano: si chiama Pelé: il re del calcio, e sarà disponibile in streaming dal prossimo 23 febbraio.

Questo è il teaser trailer del film:



Pelé: il re del calcio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Secondo la sinossi ufficiale,questo documentario ripercorre i passi di Pelé, iconica leggenda del calcio alla costante ricerca della perfezione. Oltre a interviste inedite al protagonista, il documentario include immagini di repertorio e contributi di leggendari ex compagni di squadra tra cui Zagallo, Jairzinho e Rivellino. Il film si concentra sugli straordinari 12 anni dal 1958 al 1970 in cui il calciatore, l'unico a vincere tre Coppe del Mondo, passa da giovane superstar alla nazionale in un'epoca turbolenta e di grandi cambiamenti nella storia del Brasile. Pelé: il re del calcio è prodotto da Pitch International con la regia di Ben Nicholas e David Tryhorn. Il cineasta premio Oscar Kevin Macdonald è il produttore esecutivo.