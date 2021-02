News Cinema

Pelé: il re del calcio, ecco il trailer ufficiale del documentario Netflix

La redazione di Comingsoon.it di 05 febbraio 2021

La vita e le imprese sportive del calciatore brasiliano Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé. Debutto in streaming sulla piattaforma previsto per il 23 febbraio.