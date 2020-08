News Cinema

Pedro Pascal sarà Javi il superfan di Nicolas Cage nel film in cui l'attore interpreta Nicolas Cage

21 agosto 2020

In The Unbearable Weight of Massive Tale, dove Nicolas Cage interpreta più o meno se stesso, Pedro Pascal in trattative per il ruolo del suo pericoloso fan numero 1.

Vi ricordate sicuramente di uno dei film più curiosi attualmente in preparazione: The Unbearable Weight of Massive Talent, il film in cui Nicolas Cage interpreta una versione più o meno fedele di se stesso in crisi lavorativa e in cerca di una scrittura nel nuovo film di Quentin Tarantino. Qua sotto trovate tutti i dettagli della trama e del film, inclusa la prevista data di uscita, se vi va di fare un ripassino. Il film su Nicolas Cage con Nicolas Cage che interpreta Nicolas Cage ha una data di uscita! Leggi anche Bene, se gli accordi andranno in porto, sarà Pedro Pascal a interpretare il ruolo del superfan di Nicolas Cage, il miliardario messicano che è ovviamente a capo di un cartello della droga e che lo invita alla festa di compleanno. E considerando il talento dell'attore di Narcos, Il trono di spade e The Mandalorian, noi speriamo che presto l'accordo venga ufficializzato.

