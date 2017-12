Pedro Pascal reciterà per Barry Jenkins in If Beale Street Could Talk (Se la strada potesse parlare)

Pedro Pascal è entrato nel cast di If Beale Street Could Talk (Se la strada potesse parlare), adattamento cinematografico di Barry Jenkins dello struggente romanzo scritto da James Baldwin. Non è ancora stato reso noto quale sarà il ruolo dell'attore.

Il regista del film premio Oscar Moonlight ha scelto come protagonista del film la giovane Kiki Layne, la quale sarà affiancata anche da Stephan James, Colman Domingo, Brian Tyree Henry e Regina King. L'attrice avrà la magnifica parte di Tish, una ragazza di Harlem che deve aiutare il suo fidanzato in carcere a provare la propria innocenza. La giovane donna, pur aspettando un bambino, si sottopone a enormi carichi di stress fisico e mentale nella lotta contro il tempo per salvare il proprio amore. Lo stesso Jenkins ha scritto la sceneggiatura del film

Periodo dunque molto ricco per Pedro Pascal: l'attore lanciato dal ruolo di Oberyn Martell ne Il Trono di Spade è stato da poco visto sia su Netflix nella terza stagione di Narcos che al cinema con Kingsman: Il cerchio d'oro. E per il futuro c'è il confronto con Denzel Washington in The Equalizer 2, sequel del fortunato action-movie diretto qualche anno fa da Antoine Fuqua.

Tra le società produttrici di If Beale Street Could Talk figurano la Annapurna Pictures e la Plan B. di Brad Pitt.