Pedro Pascal, Karen Gillan e altri entrano nella "bolla" pandemica di Judd Apatow

Si intitola The Bubble la commedia pandemica che Judd Apatow realizzerà per Netflix e nel cast sono appena entrati Pedro Pascal, Karen Gillan e altri attori.

Vi avevamo parlato lo scorso novembre del nuovo film di Judd Apatow per Netflix, quando il regista era reduce dal bel Il re di Staten Island. All'epoca, però, a parte un accenno di trama non si sapeva praticamente niente della commedia che si intitola The Bubble, mentre oggi arrivano succose notizie sul cast.

Ci saranno attori popolari come Pedro Pascal e Karen Gillan, la rivelazione di Borat 2 Maria Bakalova, fresca di nomination al Golden Globe, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Iris Apatow e Leslie Mann, figlia e moglie della talentuosa famiglia del regista, Fred Armisen e Peter Serafinowicz.

Saranno loro a interpretare gli attori che cercano di completare un film in piena pandemia, rinchiusi in un hotel. Un soggetto realistico e attuale, che siamo sicuri Apatow saprà toccare con la giusta sensibilità, facendoci sorridere e dimenticare per un po' di tutto quello che ha comportato nelle nostre vite il coronavirus. The Bubble insomma sarà, speriamo, un film catartico.