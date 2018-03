Pedro Pascal entra nel cast di Wonder Woman 2

Pochi giorni dopo l'annuncia di Kristen Wiig nel ruolo dell'antagonista Cheeta, il cast di Wonder Woman 2 si impreziosisce ancor di più con l'arrivo di Pedro Pascal, amatissimo soprattutto dal pubblico del piccolo schermo grazie a serie come Il trono di spade e Narcos. Ancora non si sa quale sarà il ruolo dell'attore nel sequel, che arriverà nelle sale cinematografiche il 1 novembre del prossimo anno.

Come già noto Patty Jenkins, acclamata regista del primo Wonder Woman, tornerà anche per il secondo capitolo così come ovviamente la protagonista Gal Gadot. La sceneggiatura verrà scritta dalla stessa Jenkins insieme a Dave Callaham (Godzilla, The Expendables) e Jeoff Johns, uno dei pezzi grossi della Warner/DC Movies. Ancora non si sa chi figurerà come produttore del film, visto il vuoto lasciato da Zack Snyder (che si è allontanato definitivamente dopo Justice League) e dalla RatPac (messa invece alla porta in seguito agli scandali riguardanti Brett Ratner). Il primo Wonder Woman ha ottenuto la considerevole cifra di 821 miloni di dollari di guadagno a livello internazionale ma soprattutto si è conquistato l'applauso della critica, forse l'unico progetto del fino a ora claudicante nuovo universo cinematografico targato Warner/DC.

Tra le esperienze la cinema di Pedro Pascal citiamo The Great Wall con Matt Damon e il più recente successo di Kingsman: Il cerchio d'oro.